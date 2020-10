Nog steeds 545 migrantenkinderen in VS gescheiden van ouders: ‘Dit is kindermishandeling’

,,We stoppen niet voordat alle families terecht zijn", vervolgt de organisatie op Twitter. ,,Ongeacht hoe lang dit gaat duren.” De Verenigde Staten begonnen in mei 2018 met het scheiden van ouders en kinderen uit migrantengezinnen. Nadat er in binnen- en buitenland schande werd gesproken van het beleid, besloot de regering de praktijk na zes weken weer te staken, behalve in gevallen waarin de ouders ‘een risico’ voor hun kinderen vormden.

Kindermishandeling en trauma

,,Wat deze kinderen doormaken is nu door de American Academy of Pediatrics bestempeld als kindermishandeling", vertelt Jacob Soboroff, schrijver van Separated - Inside an American Tragedy en correspondent voor NBC News . ,,Deze kinderen hebben waarschijnlijk elke dag met traumatische omstandigheden te maken.”

Gerechtelijk bevel

Twee derde van de ontbrekende ouders is mogelijk al het land uitgezet, staat in een gerechtelijk document waarover nieuwszender CNN publiceerde. Naar verluidt zijn de kinderen die vandaag de dag nog steeds zonder hun ouders leven al in 2017 van hen gescheiden, in het kader van een beleidsproef.



De coronapandemie zorgde ervoor dat de zoektocht naar de vaders en moeders tijdelijk moest worden gestaakt. Inmiddels is die volgens de ACLU weer op gang gekomen. In een gerechtelijk bevel werd de Amerikaanse regering in 2018 opgedragen om al het nodige in het werk te stellen om de kinderen te herenigen met hun ouders.