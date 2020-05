Nog te koop op Indonesische markten: vleermuizen, slangen, honden en ratten

De beruchtste markt, Tomohon Extreme Market op het eiland Sulawesi, is nu na de sluiting van de Chinese markten zelfs uitgegroeid tot een van de belangrijkste in Zuidoost-Azië. Hier worden naar verluidt ook honden doodgeslagen en geslacht. Sommige honden zijn huisdieren die van de straat worden meegenomen door handelaren. Op de markt zijn zo'n 120 slachters in de weer, die ook pythons van 6 meter in stukken hakken, aldus Adisasmito in The New York Times. ,,De markt is een soort cafetaria voor ziekteverwekkers”, concludeert Adisasmito. ,,Het eten van dergelijke wilde dieren is hetzelfde als spelen met vuur.”