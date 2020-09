Nog veel hobbels bij Afghaans vredesberaad: 'Heel de wereld wil dat jullie slagen’

Hoe moeilijk de gesprekken zijn tussen de Afghaanse regering en de Taliban-rebellen bleek meteen al na hun aankomst in Qatar. In een eerste verklaring riep de regering op tot een ‘humanitair staakt-het-vuren’ dat daarna compleet werd genegeerd door de andere partij. De Taliban herhaalde het standpunt dat Afghanistan onder islamitische wetgeving moet vallen. Ondanks alle haat en wedijver, opgebouwd op het slagveld, hopen de Verenigde Staten dat zij de partijen tot inkeer kunnen brengen en in Qatar de basis kunnen leggen voor een akkoord. ,,Heel de wereld wil dat jullie daarin slagen’’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. ,,Iedereen die hier aanschuift, weet hoeveel werk en opofferingen het heeft gekost om hier nu te zijn.’’

Uitwisseling

Het is de Verenigde Staten in februari gelukt om met de Taliban tot een akkoord te komen. Beide partijen legden toen na twintig jaar oorlog de wapens neer. De overeenkomst voorzag ook in de uitwisseling van gevangenen tussen de regering en de Taliban en het opstarten van een Afghaans vredesoverleg. Qatar was bereid om dat te organiseren.



Het hoofd van de Afghaanse regeringsdelegatie, Abdullah Abdullah, wees er in zijn openingsrede op dat hij ‘een politiek systeem vertegenwoordigt dat wordt gesteund door miljoenen mannen en vrouwen met een uiteenlopende culturele, sociale en etnische achtergrond’. ,,Zij hopen dat we de oorlog en alle pijn achter ons kunnen laten’’, aldus Abdullah Abdullah.