Nog vier lichamen gevonden onder puin ingestort flatgebouw in Miami

Mexicaan breekt been bij sprong uit vliegtuig en riskeert 20 jaar cel

29 juni In Los Angeles is een 33-jarige Mexicaan aangeklaagd die vorige week probeerde in te breken in de cockpit van een vliegtuig. Volgens de aanklagers was Luis Antonio Victoria Dominguez onder invloed van drugs toen hij vervolgens de nooduitgang opende, uit het rijdende vliegtuig sprong en zijn been brak.