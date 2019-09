Nolan (10) eet besmette hamburger van Lidl en sterft acht jaar later: ‘Einde van jarenlange kwelling’

New York gaat e-sigaretten met smaakjes verbieden

2:54 De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, gaat alle elektronische sigaretten met smaakjes verbieden, zo kondigde hij zondag aan. Alleen e-sigaretten die naar tabak of menthol smaken, mogen blijven. De beslissing is het gevolg van de groeiende stroom berichten over Amerikanen die als gevolg van het ‘vapen’ een longziekte ontwikkelen of zelfs overlijden.