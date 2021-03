Non knielt voor politie in Myanmar en gaat wereld over: ‘Ik smeekte om niet op de kinderen te schieten’

De Myanmarese non Anna Roza zorgde voor een opvallend moment door tijdens protesten tegen de militaire junta in de stad Myitkyina voor politieagenten te knielen en ze te vragen de demonstranten niet op te pakken of aan te vallen. Op videobeelden en foto’s die internationaal in het nieuws kwamen is te zien dat twee agenten samen met de non knielen en hun hoofd tegen de grond drukken.