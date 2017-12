Noodkreet Bosschenaar Guus Kouwenhoven: 'Laat mij vrij of ik sterf'

DEN BOSCH - ,,Ik heb hooguit nog drie jaar te leven en elke dag langer in voorlopige hechtenis kan fataal zijn." Met deze emotionele smeekbede motiveerde de in Zuid-Afrika gearresteerde Guus Kouwenhoven (75) vanmiddag zijn verzoek om zo snel mogelijk op borgtocht te worden vrijgelaten.

Kouwenhoven werd vrijdag gearresteerd in zijn woning in Fresnaye, een idyllische buitenwijk van Kaapstad. De arrestatie vond plaats op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat vraagt om zijn uitlevering. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Kouwenhoven in april in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Het achtte bewezen dat hij via zijn houtbedrijven wapens importeerde en distribueerde in het West-Afrikaanse land.

Cassatie en Europese Hof

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was om medische redenen niet aanwezig bij het proces. Hij werd na twee jaar voorarrest in 2007 vrijgelaten en is naar eigen zeggen te ziek om een gevangenisstraf uit te zitten. Volgens het gerechtshof in Den Bosch kan de veroordeelde in de gevangenis gespecialiseerde hulp krijgen. Het Openbaar Ministerie vroeg daarom om zijn arrestatie. Kouwenhoven tekende cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling én begon een spoedprocedure bij het Europese Hof voor de Mensenrechten (EHRM) tegen het uitgevaardigde arrestatiebevel.

Kouwenhoven verzet zich tegen zijn aanhouding en tegen zijn uitlevering aan Nederland. Met zijn gezondheid gaat het bergafwaarts, zegt hij in een beëdigde verklaring die vanmiddag werd voorgelezen door de rechter die zijn verzoek om vrijlating op borgtocht behandelt. ,,Elke dag dat ik hier langer in voorlopige hechtenis zit, kan mijn gezondheid ernstig schaden en kan zelfs fataal zijn. Ik ben zó ziek dat ik nog ongeveer drie jaar te leven heb." De verklaring bevatte een lijst met gezondheidsproblemen waarmee de Nederlander kampt, melden Zuid-Afrikaanse media.

'Boekje ver te buiten'