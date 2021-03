Noodlanding Air France-toestel door lastige passagier: viel crewlid aan en sloeg op deur cockpit

Slachtof­fers van zware crash in Californië waren net VS binnenge­smok­keld via gat in grens

3 maart Dertien illegale migranten die gisteren in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië omkwamen bij een tragisch verkeersongeval waren kort ervoor het land binnengesmokkeld via een gat in de grensafzetting. De Amerikaanse grensautoriteiten vermoeden dat de slachtoffers deel uitmaakten van een groep van meer dan veertig illegalen.