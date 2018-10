Noodlanding Soyuz: wat zijn de gevolgen voor de ruimtevaart?

De twee ruimtevaarders die gisteren een noodlanding moesten maken gaan komend voorjaar alsnog naar het International Space Station (ISS). De huidige bemanning keert terug naar aarde in december of januari, waardoor het ruimtestation misschien een tijd onbemand blijft. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het ISS en andere ruimtemissies?

De Russische kosmonaut Ovtsjinin en de Amerikaanse astronaut Hague worden komend voorjaar de ruimte in gelanceerd. Dat zegt Dimitri Rogozin, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Zij reizen dan alsnog naar het ISS.

Gisteren moesten zij de lancering afbreken op vijftig kilometer hoogte, omdat een deel van de raket niet loskoppelde. De ruimtevaarders zijn veilig weer geland en inmiddels teruggekeerd naar het trainingscentrum bij Moskou.

Rusland heeft na de mislukte lancering een onderzoek gestart. Tot dat onderzoek is afgerond zullen in ieder geval alle bemande vluchten aan de grond blijven. Mocht het onderzoek in januari nog niet af zijn, dan zal het ISS een tijd onbemand zijn.

Volledig scherm Specialisten verzamelen zich rondom de twee ruimtevaarders die net uit de capsule zijn gestapt © REUTERS

ISS

In het ISS zitten momenteel drie mensen: een Duitser, een Amerikaanse en een Rus. Zij zouden in december terugkeren naar de aarde, maar blijven misschien tot januari. Als er dan nog geen nieuwe bemanning is, staat het ISS voor het eerst sinds november 2000 leeg.

Thomas Reiter is een voormalig ESA astronaut en heeft in totaal bijna een jaar in de ruimte gezeten. Tegenwoordig werkt hij als adviseur voor de directeur van ESA. Hij vindt het nog te vroeg om te zeggen of het ruimtestation zonder bemanning zal zitten. ,,Er zijn vaker onderzoeken gehouden naar mislukte lanceringen en die duurden altijd zo'n twee maanden.''

Reiter weet nog niet of dit onderzoek ook binnen twee maanden afgerond is. Mocht dit niet zo zijn, betekent het nog geen ramp: ,,ISS kan ook van een afstand onderhouden worden.''

Lees door onder de foto

Volledig scherm Thomas Reiter © EPA

De huidige bemanning van het ISS heeft verschillende taken. Daar zal nu wel zeker iets in veranderen. Reiter: ,,De belangrijkste bezigheid is het doen van wetenschappelijk onderzoek. De tweede is het onderhouden van het ruimtestation.'' De onderhoudstaken zijn eigenlijk voor zes mensen, maar er zijn nu drie mensen aan boord. ,,Ze zullen dus minder wetenschappelijk onderzoek kunnen doen de aankomende tijd.''

Lek

Eind augustus werd er een lek ontdekt in het ISS. Het is waarschijnlijk een productiefout. Het gat werd provisorisch gedicht met kit en tape en later goed gesloten met hars. Volgens Reiter hoeft niemand zich zorgen te maken over het gat. ,,Rusland doet nog onderzoek naar het gat, maar de lek heeft geen enkel effect op de bemanning.''

Het gat zit in de capsule waarin de huidige bemanningsleden moeten terugkeren naar aarde. Volgens Reiter is dat geen enkel probleem. ,,De landingsmachine bestaat uit drie delen en het gat zit in het deel dat opbrand als de astronauten terugkeren.''

SpaceX

Er wordt gevreesd dat de mislukte landing ook gevolgen zou kunnen hebben voor SpaceX en Boeing. Beide bedrijven hebben in de eerste maanden van het volgende jaar testvluchten gepland staan. Deze moeten gemonitord worden door de ISS.