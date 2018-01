Noodtoestand Pennsylvania in strijd tegen drugs

Het is voor het eerst dat de noodtoestand in Pennsylvania voor dit doel wordt ingezet. Meestal volgt die toestand op natuurrampen of terroristische aanslagen

In Pennsylvania met bijna 13 miljoen inwoners, vielen in 2017 circa 5260 doden als gevolg van een overdosis drugs. Dat is een triest record en 15 procent meer dan in 2016. In de VS sterven meer mensen aan een overdosis drugs dan aan vuurwapengeweld of auto-ongelukken: 52.000 per jaar.