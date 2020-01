Noodtoestand voor massa-evacuatie uit door vuur bedreigde badplaatsen Australië

De Australische staat New South Wales heeft vanaf morgen de noodtoestand afgekondigd vanwege de zich almaar uitbreidende bosbranden. Tienduizenden vakantiegangers moeten maken dat ze de populaire badplaatsen in het zuidoosten van Australië verlaten.

Vanwege de felle branden hebben de autoriteiten van de deelstaat New South Wales evacuaties gelast uit een gebied dat zich uitstrekt over 250 kilometer, van de kustplaats Batemans Bay tot aan de grens met deelstaat Victoria. Hoe lang de noodtoestand van kracht blijft is afhankelijk van het weer. De voorspellingen voor de regio zijn slecht: temperaturen van dik boven de veertig graden en geen regen.

De premier van New South Wales, Gladys Berejiklian heeft gezegd dat wegafsluitingen en gedwongen evacuaties worden overwogen. ,,We willen er zeker van zijn dat we elke mogelijke voorzorgsmaatregel hebben genomen want zaterdag kan een verschrikkelijke dag worden.” Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden. Transportminister Andrew Constance van de deelstaat laat zich in soortgelijke termen uit. ,,Iedereen moet weg. We krijgen zaterdag een ergere dag dan we tot nog toe hebben meegemaakt’’, zei hij.

Het leger heeft twee schepen en vijf helikopters ingezet om te helpen bij evacuaties en mensen van drinkwater en brandstof te voorzien. Veel tankstations in het getroffen gebied zijn niet meer in bedrijf, wat het moeilijker maakt voor inwoners en toeristen om er weg te komen. Het is overigens al de derde keer in evenzovele maanden dat in New South Wales de noodtoestand wordt uitgeroepen vanwege het vuur. Volgens de laatste cijfers zijn tot nu toe in het hele land 17 mensen door de branden omgekomen; 1300 huizen zijn vernietigd en nog eens 442 zwaar beschadigd.

Lange files

Zaterdag worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, waardoor het gevaar zeker niet voorbij is, verklaart Rob Rogers van de brandweer.

Op verschillende wegen ten noorden en westen van de evacuatiezone staan vandaag lange files. Verschillende mensen konden niet vertrekken omdat tankstations kampen met een tekort aan brandstof of omdat de pompen er niet werken door stoomuitval.

Volledig scherm Files om uit Batemans Bay te vertrekken. © AFP

In verschillende kuststadjes dreigt een voedsel- en watertekort omdat ze door de bosbranden maandag en dinsdag volledig afgesneden zijn. Verschillende wegen zijn afgesloten door het vuur en omgevallen bomen.

Volledig scherm Mensen staan buiten in de rij voor een supermarkt. © Mick Meredith /via REUTERS

In de kuststad Mallacoota in Victoria zal vandaag een marineschip aankomen met hulpgoederen voor de 4000 mensen die sinds maandag vastzitten. Zo’n 1000 mensen kunnen door het schip geëvacueerd worden. Verwacht wordt dat de hittegolf zaterdag een hoogtepunt beleeft. Sterke windstoten trekken donderdag over Zuid-Australië en komen zaterdag in het zuidoosten van het land aan.

Volledig scherm Een brandweerman spuit een brandvertragende stof op de bomen in een bos in New South Wales. © AFP

Enorme branden

In de Australische deelstaten Victoria en New South Wales woeden al wekenlang enorme branden. Zeker veertien mensen zijn daarbij al om het leven gekomen. Dinsdag vond de politie de lichamen van een man en zijn zoon in een huis in Cobargo, in New South Wales. Gisteren werd het lichaam van een man ontdekt in een uitgebrande auto op een kustweg nabij Yatte Yattah, iets meer dan 200 kilometer van Sydney.

Volledig scherm Door het vuur verwoeste auto's en een een boot in Lake Conjola in New South Wales. © AFP

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest. De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.

Bekijk hier al onze video's over de bosbranden in Australië.

Volledig scherm Een boer op zijn verbrande veld in Coolagolite, New South Wales. De man maakt zelf de dieren af die te zwaar gewond zijn geraakt door het vuur. © EPA

Volledig scherm Een possum en haar baby konden door de brandweer van New South Wales gered worden. © AP

Volledig scherm Een bosbrand rukt op naar het stadje Jerrawangala in New South Wales. © AFP

Volledig scherm Smog hangt over de haven in Batemans Bay. © AFP

Volledig scherm Brandweermannen creëeren een brandgang. © AFP

Volledig scherm Smog bij de Batemans Bay Bridge, waar mensen in de file staan om de stad te verlaten. © AFP