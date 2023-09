Noodweer blijft China teisteren, zeven mensen omgekomen en tientallen krokodillen ontsnapt

met video Terwijl Nederland drie hittere­cords breekt, houdt storm Daniël huis in het Middelland­se Zeegebied

Zondag is de warmste 10 september ooit in Nederland: het officiële warmterecord, het landelijke warmterecord én het regionale hittegolfrecord werden verbroken. Terwijl hier op sommige plekken nog tropische temperaturen worden gehaald, is het onstuimig in het Middellandse Zeegebied. Voor de kust van Libië raast storm Daniël, die dreigt een mediterrane orkaan te worden.