Noodweer in Australië: zeker zeven doden

In grote delen van de regio zijn gevaarlijke situaties ontstaan door de vele neerslag. Zaterdag kwam in Queensland een 34-jarige man om het leven nadat de auto waarin hij zat werd meegesleurd door een overstroming. Er wordt nog gezocht naar een 70-plusser die bij Brisbane in een rivier viel.

De autoriteiten van Queensland roepen mensen op niet de weg op te gaan en thuis te blijven. In New South Wales wordt voor zondag en maandag gewaarschuwd voor overstromingen en rivieren die buiten hun oevers treden. In sommige gebieden is in de afgelopen 24 uur meer dan 300 millimeter neerslag gevallen.