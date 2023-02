Noord-Ierland opgeschrikt door mogelijke aanslag door New IRA, politieman in kritieke toestand

De Noord-Ierse politie onderzoekt of de moordaanslag op een politieofficier bij Omagh het werk is van republikeinse terroristen. ,,We houden alle opties open, maar kijken in de eerste plaats naar betrokkenheid van het Nieuwe Ierse Republikeinse Leger”, aldus een zegsman van de politie. Het slachtoffer ligt ‘in kritieke maar stabiele toestand’ in het ziekenhuis.

De aanslag woensdagavond heeft Noord-Ierland diep geschokt. Een hoge officier van de Noord-Ierse politie, John Caldwell, werd nadat hij in zijn vrije tijd een jeugdvoetbalteam had getraind, voor de ogen van jongeren, inclusief zijn eigen zoon, door twee daders beschoten. Zelfs toen Caldwell al op de grond lag, bleef het tweetal schieten, aldus een collega.

Lees ook Play PREMIUM Onrust in noorden van Ierland weer opgelaaid door brexit

De auto van de verdachten werd later uitgebrand aangetroffen aan de rand van het dorp. Dat is precies de plek waar in 1998 één van de dodelijkste IRA-aanslagen plaatsvond. 29 mensen kwamen om toen een autobom ontplofte in een drukke winkelstraat. Dat maakt de verdenking van de Nieuwe Ierse Republikeinse Leger (New IRA) des te groter.

Vrees dat geweld terugkeert

De moordaanslag voedt ook de vrees dat terroristisch geweld terugkeert naar het Ierse deel van het Verenigd Koninkrijk. Een ooggetuige zei volgens de lokale krant Irish News uit Belfast: ,,Afschuwelijk, ik dacht dat we dit achter ons gelaten hadden”.

De status van Noord-Ierland heeft al meer dan honderd jaar tot grote conflicten geleid tussen voor- (unionisten) en tegenstanders (republikeinen) van de scheiding van de regio van de rest van Ierland. Van de jaren 60 tot 1998 was de republikeinse terreurgroep IRA actief met onder meer bomaanslagen en moordaanslagen. De terreur beperkte zich niet tot Noord-Ierland, de IRA pleegde ook misdaden in de rest van het Verenigd Koninkrijk en is enkele malen in Nederland actief geweest.

Volledig scherm De woensdag neergeschoten inspecteur John Caldwel op een foto uit november 2020. © AP

Brexit maakt status opnieuw ongewis

Het conflict werd met de vredesakkoorden van 1998 voorlopig bezworen en de IRA zag verder van gewapende strijd af. Enkele ‘dissidenten’ waren het daar niet mee eens. Een aantal noemt zich New IRA, een fusie van enkele activistische groeperingen. Eén daarvan was de Real IRA, die verantwoordelijk is voor de moord op journalist Lyra McKee in 2019.

De vrijwel open grens met de republiek Ierland als gevolg van het lidmaatschap van de EU hielp ook het geweld te stoppen. Sinds de Britten de EU hebben verlaten en Noord-Ierland nu een tijdelijke en betwiste status binnen de EU heeft, wordt echter gevreesd dat het politieke geweld naar de regio terugkeert.

De Britse minister voor Noord-Ierland, Chris Heaton-Harris, noemt het een ‘serieuze en veelzeggende gebeurtenis’. ,,Het was een laffe en meedogenloze aanval.” Hij belooft binnenkort naar Noord-Ierland te gaan.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: