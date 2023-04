Noord-Ierse politie vindt pijpbommen kort voor bezoek Joe Biden

Witte Huis erkent fouten bij terugtrek­king uit Afghanis­tan: snelle machtsover­na­me Taliban niet voorzien

De regering-Biden erkent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten veel steken hebben laten vallen rond de terugtrekking uit Afghanistan in de zomer van 2021. Zo was de snelle machtsovername van de Taliban niet voorspeld, schrijft het Witte Huis in samenvatting van een rapport dat naar het parlement is gestuurd.