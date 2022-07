Noord-Ierse rechter: Complotdenker en bedreiger Micha Kat moet naar Nederland

Kat verdedigde zich onder meer met het argument van een zwakke gezondheid waardoor uitlevering schadelijk, zelfs fataal zou kunnen zijn. Ook voerde hij op dat hij zakelijke en privébelangen heeft in Noord-Ierland, maar de rechter vond dat allemaal onvoldoende aangetoond.

Kat woont al jaren in het buitenland omdat hij in Nederland wordt gezocht. De Noord-Ierse politie pakte hem op nadat het Openbaar Ministerie in Den Haag om zijn uitlevering is gaan vragen. Kat vocht zijn uitlevering naar Nederland echter aan. De notoire complotdenker stond meerdere keren voor de rechter in Noord-Ierland, waar hij woont. Zittingen die door zijn gedrag altijd chaotisch verliepen. Hij kwam tijdens de uitspraak niet aan het woord.

Of hij nu direct wordt uitgeleverd, is de vraag. Hij kan nog in hoger beroep. Justitie in Den Haag is blij met de uitspraak, ‘want dit is een volgende stap', maar verwacht wel dat Kat nog gebruik zal maken van de mogelijkheid om in beroep te gaan in Noord-Ierland.

Niet stil gebleven op sociale media

Micha Kat (59) zit al maandenlang vast in Noord-Ierland, wachtend op zijn uitlevering naar Nederland waar hij zal worden vervolgd voor diverse bedreigingen en opruiing. Omdat hij zich in Noord-Ierland niet aan de voorwaarde hield om zich stil te houden op sociale media, werd hij tot tweemaal toe gearresteerd en zit hij vast.

Kat wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, journalisten en rechters. Bedreigingen die justitie in Nederland zeer serieus neemt. Dat gebeurde onder meer via filmpjes op het onlineplatform Red Pill Journal, dat hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Ook die twee zitten inmiddels al enige tijd vast. Tijdens internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-bestuurder en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk onder meer van satanische pedoterreur en rituele kindermoorden. Ook deed Kat oproepen om het werk van enkele AD-journalisten ‘onmogelijk te maken’.

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster. De maanden die hij nu vast zit in Noord-Ierland gaan straks van zijn eventuele straf in Nederland af.

