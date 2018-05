Noord-Korea dreigt topontmoeting met Trump af te zeggen

De berichten betekenen na weken van groeiende hoop een tegenvaller in het streven naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Noord- en Zuid-Korea zouden nog dit jaar een vredesverdrag tekenen , zo werd eind april bekend. Dat lijkt nu in gevaar te komen.

Niet provocerend bedoeld

De Verenigde Staten denken dat het wel meevalt. ,,We gaan gewoon door en zetten vaart achter de planning voor de ontmoeting van Trump en Kim'', zei Heather Nauert namens Buitenlandse Zaken. Ze stelt dat de gezamenlijke legermanoeuvres niet provocerend zijn bedoeld. ,,Dat zijn dingen die we overal ter wereld doen''.



Nauert kreeg bijval van de Amerikaanse legerleiding. Het Pentagon benadrukte dat de voorjaarsoefeningen Foal Eagle en Max Thunder terugkerende routine zijn en puur defensief van aard. ,,Het is een gebruikelijk onderdeel van het bondgenootschap tussen de Republiek Korea en de VS. Het is een jaarlijkse training om de militaire paraatheid te testen."