Noord-Korea jubelt over top: Trump gaat sancties beëindigen

Kim Jong-un is terug in zijn eigen land en daar gelden toch andere maatstaven dan in gezelschap van Donald Trump. Zo benadrukt het Noord-Koreaanse staatspersbureau vanochtend triomfantelijk iets wat zeker niet in het akkoord staat, namelijk dat president Trump al zou hebben toegezegd dat de sancties tegen Noord-Korea opgeheven gaan worden.

Trump deed die belofte, aldus KNCA, nadat hij ook mondeling had beloofd dat de gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan stoppen. Zo geformuleerd heeft Kim in Singapore prima geboerd. Een triomf dus voor het thuisfront.

Bal in kamp Trump

De bal ligt nu dan ook in het kamp van Trump, suggereren de Noord-Koreaanse media. Als de Amerikanen 'oprechte maatregelen nemen om het vertrouwen te vergroten, kan Noord-Korea in een volgde fase supplementaire maatregelen van goede wil nemen', aldus KNCA.

Tot voor kort verklaarden de verketterde Noord-Koreaanse staatsmedia dat de militaire oefeningen van de Amerikanen en de Zuid-Koreanen ten doel hadden een invasie voor te bereiden. Om het land te beschermen zouden de kernproeven zijn gehouden.

Volledig scherm Foto's van Kims bezoek aan Singapore hangen in een kiosk in Pyongyang. © AP

Niet opgewonden

Uitgeweken Noord-Koreanen in Seoel zijn minder onder de indruk van het akkoord, meldt de krant The Straits Times in Singapore. Een vrouw die met familieleden belde in Noord-Korea doet verslag: ,,Ze zijn niet al te opgewonden over de top. Noord-Korea heeft al eens rijst en medicijnen gekregen van de Verenigde Staten en andere landen, maar die hulp sijpelde nooit door naar gewone mensen.”

De Noord-Koreaanse kranten zijn nog steeds bezig met de foto’s van eergisteren, de dag waarop Kim Jong-un toeristische bezoekjes bracht aan de Gardens by the Bay en het Marina Bay Sands hotel. Over wat te laten zien van de historische ontmoeting met Donald Trump moet nog even worden nagedacht.

Toch spreken Noord-Korea-watchers in Singapore van een opmerkelijke snelheid in de geprinte verslaggeving. Normaliter wordt het volk pas dagen na afloop van ontwikkelingen geïnformeerd door het centrale staatsnieuwsagentschap KCNA. Afwijkend is ook dat er een zekere lichtvoetigheid spreekt uit de gepubliceerde foto’s uit Singapore. De beelden die de Noord-Koreanen gewoonlijk te zien krijgen van Kims bezoeken, ogen vooral formeel.

Volgende stappen

Dat zou erop kunnen wijzen dat de Noord-Koreaanse leider genoeg zelfvertrouwen heeft om volgende stappen te gaan zetten op het wereldtoneel. Hij is al uitgenodigd door Vladimir Poetin en Donald Trump. Kim-watchers noteren ook de complimenten van de Briljante Kameraad aan Singapore. ,,De stad is schoon en prachtig. Elk gebouw is stijlvol”. Kim zegt te willen leren van wijde ervaringen en kennis van Singapore 'voor de toekomst'.