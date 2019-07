Noord-Korea: Rakettest was waarschuwing aan Zuid-Korea

Britse premier Boris Johnson wil 20.000 extra politie­agen­ten inhuren

2:04 Boris Johnson is van plan om in de loop van de komende weken 20.000 extra politieagenten te werven. Daarmee maakt hij een einde aan de besparingen van de voorgaande regeringen en speelt hij in op de bezorgdheden van de kiezers over de toename van geweldmisdrijven.