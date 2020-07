Noord-Koreaanse leider: dankzij onze kernwapens geen oorlog meer

,,Nu zijn we in staat onszelf te verdedigen tegen elke vorm van militaire dreigementen van imperialistische en vijandige troepen’’, zei hij. ,,Dankzij ons betrouwbare en effectieve zelfverdedigende nucleaire afschrikmiddel zal er geen oorlog meer zijn en zullen de veiligheid en toekomst van ons land voor altijd gegarandeerd zijn.’’

Onderhandelingen die gericht zijn op de ontmanteling van de nucleaire en raketprogramma's van Pyongyang in ruil voor de vrijstelling van sancties uit Washington zitten al geruime tijd muurvast. Kim en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoetten elkaar voor het eerst in 2018 in Singapore, wat de hoop op een einde aan de nucleaire dreigingen van Noord-Korea wekte. Maar hun tweede top, in 2019 in Vietnam, en daaropvolgende vergaderingen tussen beide landen leverden niets op.