Noord-Koreaanse Spice Girls misschien naar Spelen

Noord-Korea stuurt sowieso een orkest naar Zuid-Korea tijdens de Olympische Winterspelen komende maand. Dat maakte de Zuid-Koreaanse regering bekend na overleg met de Noord-Koreanen. Bij deze gesprekken was ook de leider van de Noord-Koreaanse meidenband Moranbong. Zij leidt de popgroep die op verzoek van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is gevormd. De Noord-Koreaanse Spice Girls zingen zowel pop als propaganda. Of de meidengroep mee gaat naar de Spelen, is nog niet zeker.