Noorse duiker gered in Maleisië, Nederlandse jongen (14) nog vermist

De 35-jarige Noorse vrouw was volgens plaatselijke media de duikinstructeur van het groepje dat woensdag was gaan scubaduiken bij het eilandje Tokong Sanggol voor de zuidoostkust. De man die de duikers in zijn bootje had meegenomen, sloeg woensdag rond het middaguur alarm omdat ze niet meer opdoken.



De autoriteiten meldden niet waar de Noorse is aangetroffen. Ze werd ‘in veiligheid gevonden’ en overgevlogen naar een ziekenhuis op het vasteland voor controle.