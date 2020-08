Noorse feestgangers in bunker vergiftigd met koolmonoxide

Gouverneur roept Trump op niet naar Kenosha te gaan

3:50 De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers, heeft president Donald Trump opgeroepen zijn bezoek aan de stad Kenosha te annuleren. ,,Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren’’, schreef Evers in een brief die in de nacht van zondag op maandag is gepubliceerd.