Noorse politie onderzoekt terroristisch motief bij schietpartij gay nachtclub met 2 doden

update | met videoDe Noorse politie onderzoekt naar eigen zeggen een schietpartij bij een gay nachtclub in Oslo als een daad van terrorisme. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen en negentien gewonden gevallen. Elf van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen en enkelen zijn er ernstig aan toe.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij ‘15 tot 20 schoten’ hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De dader zou een vuurwapen uit een zak hebben gehaald en gericht op mensen hebben geschoten.

Volledig scherm Politie in het gebied rond de bar. © AFP

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij met hulp van omstanders een persoon aangehouden, meldt de politie die zegt de man te kennen. Zijn woning is doorzocht. Hij zou alleen gehandeld hebben.

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor mensen van de lhbti-gemeenschap. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo Pride gevierd. Een optocht die zaterdag in Oslo hiervoor was gepland, is afgelast. De politie van Oslo heeft extra patrouilles de stad ingestuurd.

Noorwegen was in juli 2011 het toneel van een bloedige terroristische aanslag van de rechtsextremist Anders Behring Breivik waarbij 77 vooral jonge mensen werden gedood bij een bomaanslag in Oslo en een moordpartij in een vakantiekamp van sociaaldemocratische jongeren buiten de stad.

