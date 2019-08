Noorse politie vindt schoenafdruk van mogelijke moordenaar miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen

De echtgenote van de Noorse investeerder Tom Hagen verdween op 31 oktober uit haar woning in Lørenskog. Het laatste teken van leven was een telefoongesprek dat de vrouw ‘s middags met een familielid had. Sindsdien weet niemand waar zij is. Op dezelfde dag werd in Fjellhamar echter een brief gevonden, waarin een vermeende ontvoerder om 9 miljoen euro losgeld vroeg. Dat bedrag moest worden betaald in de cryptomunt Monero.



Hoewel niet bekend is wat er verder in het briefje stond - de politie hield dat stil - is wel duidelijk dat de kidnapper ernstige bedreigingen uitte als er niet betaald zou worden. In juni verklaarde de politie aan Noorse media, eveneens bij monde van inspecteur Brøske, nieuwe aanwijzingen te hebben. Zo zou duidelijk zijn waar het briefpapier is geproduceerd en is bekend waar het werd verkocht.