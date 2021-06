Noren en Russen pikken Nederlandse kabeljauw in, honderden banen op de tocht

Nederland­se voetbal­frau­deur opgepakt in Colombia tijdens luxe vakantie: ‘Onbetaalde callgirls, jachten en suites’

17 juni Nog geen jaar na zijn veroordeling wegens voetbalfraude in Denemarken wordt Bernio Verhagen uit Tilburg opnieuw beschuldigd van oplichting. Ditmaal niet in de voetballerij maar in het toerisme in Colombia. De 27-jarige Nederlander genoot er de afgelopen dagen van een luxe vakantie met hotelsuites, jachten en sekswerkers en betaalde met valse overschrijvingen, melden Colombiaanse media.