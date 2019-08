Notre-Dame staat nog steeds op instorten

Rond de kathedraal is gisteren de verwijdering van de looddeeltjes hervat. In het dak van de oude kathedraal waren honderdduizenden kilo’s aan lood verwerkt, dat voor een deel in de omgeving terecht is gekomen. In het gebied rond de Notre-Dame zijn hoeveelheden lood aangetroffen die 500 tot 800 keer boven de toegestane norm liggen.



Het ministerie hamert erop dat er haast is met de herstelwerkzaamheden. Ze zouden eigenlijk afgelopen maandag worden hervat, maar dat is weer met een week uitgesteld. Eerdere schoonmaakbeurten bleken niet genoeg om de gehele omgeving loodvrij te krijgen.