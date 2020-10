NXIVM-goeroe Keith Raniere krijgt 120 jaar cel

Partij van 118 slagtanden in beslag genomen in Kameroen, smokke­laars opgepakt

24 oktober De politie heeft 118 slagtanden van olifanten in beslag genomen in Amban, in het zuiden van Kameroen. Dat meldt de douane van Kameroen. Het gebied, vlakbij de grens met Gabon en Equatoriaal-Guinea, is een belangrijke doorgangsroute voor de illegale ivoorhandel.