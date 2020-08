Obama: Trump heeft presidentschap nooit serieus genomen

Toespraak Clinton

Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat in de verkiezingen van 2016, waarschuwde Amerikanen die bij de verkiezingen in november van president Donald Trump af willen, dat zij hun stem niet verloren moeten laten gaan. Clinton deed de oproep in een toespraak tot de conventie van de Democratische partij.

“Onthoud, Joe en Kamala kunnen drie miljoen stemmen meer krijgen en toch verliezen”, memoreerde Clinton haar verlies tegen Donald Trump in 2016. Trump won de verkiezingen toen op het aantal kiesmannen. “Mensen hebben me geregeld gezegd: ‘ik had me niet gerealiseerd dat hij zo gevaarlijk was’, ‘ik zou willen dat we het over konden doen’, of erger ‘ik had moeten gaan stemmen’”, aldus Clinton.