Observatiecentra kunnen nieuwe onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga niet bevestigen

Woordvoer­der Poetin: uitkomst diploma­tiek overleg met VS en Europa ‘storend’

De diplomatieke besprekingen tussen de VS, Europa en Rusland over de situatie in Oekraïne zijn op ,,storende” wijze geëindigd, zegt Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

16 januari