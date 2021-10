Ocean Cleanup doorstaat testfase: opruimen Grote Oceaan kan nu écht beginnen

Tijdens negen recente testen met een van de twee grote veegarmen in de Grote Oceaan werd 28.659 kilo plastic uit het water gehaald. In één test werd 9014 kilo plastic gevonden. In totaal is er met Ocean Cleanup al bijna een miljoen kilo afval uit zeeën en rivieren gehaald. Het gaat vooral om plastic, maar ook om organisch afval zoals hout en waterplanten.

'Topje van de ijsberg’

,,Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben ons voortdurend op onze missie gefocust”, zegt Slat, die benadrukt dat het bedrijf nu een ‘nieuwe fase’ in gaat. Ocean Cleanup blijft doorontwikkelen en ontwerpt momenteel een nieuw en groter type veegarm die de ‘blauwdruk’ kan worden voor verdere opruimacties. ,,Het is slechts het topje van de ijsberg maar de kilo’s plastic die we nu uit de oceaan hebben gehaald zijn de belangrijkste ooit, omdat we hebben bewezen dat de technologie werkt”, aldus Slat.

Ocean Cleanup heeft twee grote veegarmen in de Grote Oceaan. Die drijven over de zeespiegel en nemen als een C-vormige bezem alles mee wat ze tegenkomen. Dat verzamelde afval kan dan worden opgeschept en weggebracht. Daarnaast heeft de organisatie drie ‘kruimeldieven’ gebouwd die op rivieren van wereldsteden worden ingezet om te voorkomen dat het afval daar de zee bereikt. De zogeheten Interceptors hebben drijvend afval opgeveegd in Indonesië, Maleisië en de Dominicaanse Republiek.

Plastic soep

Slat heeft de honderden meters lange veegarm bedacht. Hij ontwikkelde hem voor zijn profielwerkstuk op de middelbare school in Delft. In de Grote Oceaan dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. De plastic soep heet de Great Pacific Garbage Patch en is ongeveer drie keer zo groot als Frankrijk. Er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die bevatten bij elkaar nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic.

De drijvende vuilnisbelten worden elk jaar groter, doordat er miljoenen tonnen afval via rivieren in zee stromen. Dit afval komt vooral uit sloppenwijken van Aziatische wereldsteden, waar geen vuilniswagens komen en waar al het afval in de rivieren belandt. Volgens Ocean Cleanup zorgt 1 procent van alle rivieren voor 80 procent van al het afval in de oceaan.

