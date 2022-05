Oekraïens verzet in bezette zuiden: ‘Aanslag op Russische officieren, soldatentrein ontspoort’

Een woordvoerder van de Oekraïense president Volodimir Zelenski corrigeerde gisteravond een claim van Oekraïense reservisten die meldden dat ze bij Melitopol een bom onder een wagon hadden geplaatst van een ​​gepantserde trein met Russische troepen. Volgens Oleksiy Arestovich was niet de trein opgeblazen, maar de rails ervoor. De Russische soldaten kwamen er ‘lichtjes vanaf’, aldus de woordvoerder. Achter het front zouden de Russische strijdkrachten meer schade en last ervaren bij troepenverplaatsingen. Het Russische ministerie van Defensie maakt geen melding van het voorval.

In zijn videotoespraak op woensdagavond beloofde president Zelenski de bevrijding van de door Rusland bezette gebieden. ,,Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar, Mariupol en al onze steden en dorpen die tijdelijk bezet zijn, moeten weten dat Oekraïne zal terugkeren”, zei hij. Hoe lang dit duurt, hangt af van de situatie op het slagveld. ,,We proberen het zo snel mogelijk te doen. We zijn verplicht om de bezetters te verdrijven en echte veiligheid aan Oekraïne te garanderen.” In verband hiermee bevestigde Zelenski ook de aangekondigde verlenging van de staat van beleg en de algemene mobilisatie met nog eens 90 dagen, tot 23 augustus. ,,Ons leger en iedereen die de staat verdedigt, moet over alle legale middelen beschikken om kalm te handelen.”

Alle Oekraïense slachtoffers van de Russische bezetting krijgen speciale hulp van de staat. De hulp is volgens de president ook bedoeld voor ‘alle gevangenen van het Kremli, op de Krim of in het door Rusland bezette deel van de Donbas, aldus Zelenski. Hij bracht 18 mei 1944 in herinnering, een belangrijke herdenkingsdag in Oekraïne. Destijds liet Sovjetdictator Josef Stalin de Krim-Tartaren deporteren omdat ze zouden hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Toen Rusland in 2014 het schiereiland annexeerde, verwoestte volgens de president een ‘tweede golf van vernietiging alles wat vrij was op de Krim’.

Laserwapen

Rusland heeft aangekondigd een nieuw laserwapen in te zetten tegen drones. Het Russische leger heeft veel tanks verloren door Oekraïense drone-aanvallen met name met de door Turkije gefabriceerde Bayraktar TB2. Volgens het Russische staatspersbureau Tass is het laserwapen dinsdag succesvol getest op een drone die ‘binnen vijf seconden verbrandde’. Er werden geen beelden getoond van het nieuwe wapen. Een Russische regeringswoordvoerder prees ook een ander laserwapen, Pereswet, waarmee militaire observatiesatellieten van de vijand (lees: de Amerikanen) zouden kunnen worden ‘verblind’.

Volledig scherm Een Turkse Bayraktar TB2 drone van het Oekraïense leger. © AP

Ondertussen werden gisteren beschietingen met onder andere automatische mortieren uitgevoerd in de buurt van de stad Soemi, in het oosten, dicht bij de Russische grens. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat ook het noorden van Oekraïne wordt gebombardeerd. Volgens de Russische autoriteiten hebben 700 soldaten uit de Azovstal-staalfabriek in Marioepol zich ‘overgegeven’.

Die term is beladen en wordt niet geaccepteerd door Oekraïne dat spreekt van een ‘evacuatie’. Naar verluidt zouden zich nog steeds enige honderden verdedigers verschansen in het Azovstal-complex. Daaronder ook de militaire leiders van het Azov Bataljon. Onbekend is of ook die naar buiten komen.

NAVO-lid

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Andriy Melnyk, denkt dat zijn land net zo snel lid kan worden van de NAVO als Finland en Zweden. ,,Er zou alleen een puur politieke beslissing nodig zijn om Oekraïne snel in de alliantie te integreren”, aldus Melnyk vandaag in een interview met Duitse kranten. ,,Als Oekraïne in de alliantie zou zitten, zou het risico op een nucleaire oorlog afnemen. Dan zou Poetin weten: als Oekraïne zou worden aangevallen met kernwapens, zou hij rekening moeten houden met een nucleaire vergelding. Dat zou hem tegenhouden.”

Rusland zet volgens de Duitse minister Annalena Baerbock van Buitenlandse Zaken honger in als oorlogswapen door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren. ,,Rusland voert deze oorlog met een ander verschrikkelijk en krachtig wapen: honger en ontbering. Door Oekraïense havens te blokkeren, door silo’s, straten en spoorwegen te vernietigen, heeft Rusland een graanoorlog ontketend en een wereldwijde voedselcrisis aangewakkerd”, aldus Baerbock bij de Verenigde Naties in New York.

Ze wijst erop dat de Russen het wapen inzetten op het moment dat miljoenen mensen, met name in het Midden-Oosten en Afrika, al door honger worden bedreigd ‘door de verwoestende effecten van de klimaatcrisis, de coronapandemie en conflicten die woeden in hun eigen regio’s’. Volgens de Duitse regering blokkeert Rusland de export van 25 miljoen ton graan uit Oekraïne, vooral in Odessa. Oekraïne is een van ‘s werelds grootste graanproducenten.

Ondanks een ‘uiterst positief’ gesprek met de Verenigde Staten, blijft Turkije de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO blokkeren. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu maakte dit duidelijk na zijn ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken.

Volledig scherm Minister Mevlut Cavusoglu na het gesprek met Blinken. © AP

Volgens de Turkse bewindsman toonde zijn ambtgenoot in Washington begrip voor de Turkse positie. Cavusoglu beschuldigde Finland en Zweden opnieuw van het steunen van Koerdische organisaties die de Turkse regering in Ankara als terroristisch beschouwt.

Ondanks de huidige blokkade van Turkije is de Amerikaanse president Joe Biden optimistisch dat Finland en Zweden uiteindelijk bij de NAVO komen. Het Witte Huis liet weten er vertrouwen in te hebben dat de twee landen een efficiënt toetredingsproces zullen hebben dat tegemoet kan komen aan de zorgen van Turkije.