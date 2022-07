Oekraïens vrachtvliegtuig met Servische wapens gecrasht in Griekenland: acht doden

Het vliegtuig was volgens de Griekse luchtvaartautoriteiten onderweg van de Servische stad Niš naar de Jordaanse hoofdstad Amman toen het boven de Egeïsche Zee in de problemen raakte. De piloot had wegens een motorstoring toestemming gevraagd voor een noodlanding op het vliegveld van Kavala maar kon dat niet meer bereiken. Op beelden die ERT publiceerde is te zien dat het toestel omstreeks 22.45 uur brandend neerstort. Ooggetuigen verklaarden dat het vliegtuig al in de lucht in brand stond.

De brandweer zette zeven blusvoertuigen in, maar kon het wrak wegens explosies niet naderen. Urenlang werden in de brandende resten knallen gehoord. Ook kwamen bijtende dampen vrij. Twee brandweermannen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het ministerie van Burgerbescherming stuurde een sms-alert uit aan omwonenden tot twee kilometer in de omtrek om vensters te sluiten, airco’s uit te zetten en niet naar buiten te gaan.

Het vliegtuig met wapens crashte in Kavala.

Servische wapens

Het in Griekenland neergestorte vrachtvliegtuig vervoerde 11,5 ton aan wapens uit Servië naar Bangladesh, aldus de Servische minister van Defensie. Aan boord zaten onder meer mortiergranaten. De wapens aan boord waren volgens minister Nebojsa Stefanovic gemaakt in Servië en werden geëxporteerd door een Servisch bedrijf. De koper was het ministerie van Defensie in Bangladesh.

De Servische minister ontkende geruchten dat er wapens naar Oekraïne werden vervoerd. Eerder werd al bekend dat het vliegtuig werd uitgebaat door een luchtvaartmaatschappij uit Oekraïne. De bemanningsleden waren Oekraïens.

Drone

Experts van het leger en van de Griekse Commissie voor Atoomenergie zullen de wrakstukken zondag met een drone inspecteren uit angst voor de toxiciteit van de onbekende lading en zo meten welke stoffen zijn vrijgekomen.

Volledig scherm © REUTERS

De Antonov -12 van de Oekraïense vrachtmaatschappij Meridian crashte zaterdagavond tijdens een vlucht van Servië naar Jordanië.

Wrakstukken van het vrachtvliegtuig in een akkerveld bij dorp Palaiochori ten westen van Kavala.

Volledig scherm © REUTERS

