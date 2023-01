Oekraïense vrouw (44) getuigt over traumatische ervaringen in martelkamer: ‘Handen in kokend water en nagels eruit getrokken’

Megajack­pot valt in VS: inwoner Maine wint 1,35 miljard dollar

Een inwoner van de Amerikaanse staat Maine heeft een megajackpot gewonnen van 1,35 miljard dollar (circa 1,24 miljard euro). Het bedrag was zo hoog opgelopen omdat de prijs in de afgelopen drie maanden niet was gevallen. Al 25 keer leverde de trekking geen winnend lot op.

