Oekraïne bereidt zich voor op dreigende kernramp, evacuatie kan vlot verlopen

Bescheiden applaus in Suriname als minister Hoekstra excuses uitspreekt: ‘Nu pas? Het is te laat’

Minister Wopke Hoekstra heeft in Suriname excuses uitgesproken voor het slavernijverleden. De vicepremier gebruikte dezelfde woorden die Mark Rutte in december al uitsprak. De excuses werden in Paramaribo beantwoord met een bescheiden applaus.