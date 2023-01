Oekraïne blij met levering gevechtsvoertuigen maar blijft smachten naar zware Amerikaanse tanks

Oekraïne krijgt een reeks gevechtsvoertuigen van westerse bondgenoten, maar het wachten in Kiev is toch op zware Amerikaanse en Duitse tanks.

De Verenigde Staten en Duitsland gaan Oekraïne gepantserde gevechtsvoertuigen sturen. De Amerikanen leveren Bradleys en de Duitsers Marders. Eerder deze week meldde Frankrijk dat het AMX-10 RC gepantserde gevechtsvoertuigen naar Oekraïne stuurt. Volgens militaire bronnen in Washington is het besluit om moderne infanteriegevechtsvoertuigen naar Oekraïne te sturen zeer waarschijnlijk de laatste stap voordat er nog krachtigere westerse voertuigen zullen worden geleverd. Die zouden een doorslaggevende rol op het slagveld kunnen hebben.

Dan gaat het om Leopard-tanks van Duitsland en de geavanceerde M1 Abrams van het Amerikaanse leger. Tot nu toe zijn zowel Berlijn als Washington zeer terughoudend daarmee omdat dat in Moskou wel heel slecht zou vallen - nadat eerder de Amerikaanse Himars-raketsystemen veel impact hadden op het slagveld, zeer ten nadele van Rusland.

In Washington blijft de entourage van president Biden - ondanks de nieuwste leveringen van gevechtsvoertuigen - nog altijd ‘bezorgd’ om Moskou niet al te zeer te provoceren door ook de superieure M1 naar Oekraïne te verschepen, weet het tijdschrift Politico. Afgelopen weekend werd een tijdelijke Russische kazerne in Donetsk door Amerikaans Himars-precisiegeschut weggevaagd. Rusland is nog steeds in rouw over de honderden soldaten die daarbij mogelijk omkwamen.

Volledig scherm Een Bradley gevechtsvoertuig, hier op oefening in Syrië (2021). © AP

Mobieler, nauwkeuriger en groter bereik

Zware westerse tanks kunnen op het slagveld - in tegenstelling tot minder krachtige gevechtsvoertuigen die nu worden geleverd - gehakt maken van de tanks die de Russen in de strijd gooien, stellen experts. Leopards en Abrams zijn mobieler, nauwkeuriger en hebben ook nog eens een groter bereik. Daarbij zijn ze ook effectiever in het beschermen van oprukkende troepen dan de oudere tanks en zelfs effectiever dan de westerse infanteriegevechtsvoertuigen die nu zijn geleverd, aldus militaire bloggers.

De Oekraïense president Zelenski - die dagelijks veel gesneuvelde soldaten betreurt in het bevrijden van bezette gebieden - weet dat als geen ander. ,,Er is geen rationele reden waarom Oekraïne nog niet is bevoorraad met westerse tanks”, zei hij onlangs.

Sommige Amerikaanse experts voeren die reden overigens wel aan: de gevraagde M1’s zijn gecompliceerde wapens en vragen zoveel training en logistieke ondersteuning dat Oekraïne daar mogelijk zelfs meer hinder dan voordeel van zou hebben. Een M1-tankdivisie slurpt dagelijks zo’n 600.000 liter brandstof. Dat alleen al is een logistieke uitdaging die de beweging van Oekraïense troepen mogelijk kan vertragen, aldus een anonieme defensiemedewerker in Politico.

De logistieke vereisten van de Bradley zijn veel minder belastend dan die van bijvoorbeeld een M1. ,,Onze M1's zouden een logistieke last zijn die we [Oekraïne] niet zouden willen opleggen totdat zij en wij er zeker van waren dat ze er klaar voor waren”, aldus een Amerikaanse ex-generaal.

Volledig scherm Een Duitse Leopard tank (links). © Getty Images

De VS zouden in totaal al meer dan 2000 gevechtsvoertuigen naar Oekraïne hebben gestuurd. Duitsers en Amerikanen gaan Oekraïense militairen nu eerst trainen met de Bradleys en Marders. De VS gebruiken de Bradleys sinds de jaren 80 en heeft er duizenden van. ‘De Brad is GEEN tank, maar het kan een tankmoordenaar zijn,’ tweette de gepensioneerde luitenant-generaal Mark Hertling, voormalig opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa.

Luchtafweer

Het laatste steunpakket pakket omvat voor het eerst ook radargeleide Sea Sparrow-luchtafweerraketten, die vanaf zee of op het land kunnen worden gelanceerd om vliegtuigen of kruisraketten te onderscheppen. Door wat improvisatie zijn Oekraïense militairen erin geslaagd om de bestaande BUK-installaties uit het Sovjettijdperk zo aan te passen om nu in de Sea Sparrow te kunnen, melden Amerikaanse media.

Tot nu toe was Taiwan het enige land dat de op de grond gelanceerde versie van de raketten gebruikte, terwijl de VS en meerdere geallieerde marines de op een schip gemonteerde versie gebruiken. Duitsland levert in navolging van de VS ook een Patriot-systeem dat raketten en vliegtuigen op grote hoogte uit de lucht kan schieten.

