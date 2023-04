Oekraïne dreigt controle over luchtruim te verliezen: ‘Russen kunnen dan elke stad platbombarderen’

Oekraïne zou volgende maand al de controle over het eigen luchtruim kunnen verliezen. In dat scenario komt het geplande tegenoffensief op de helling te staan en dreigen volledige steden platgebombardeerd te worden. Die waarschuwing stuurt Yuri Ihnat, de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht, de wereld in.

Uit de gelekte documenten van het Pentagon bleek eerder al dat Oekraïne tegen 2 mei door zijn voorraad van S-300's dreigt heen te zitten. Met dit luchtafweergeschut kunnen vliegtuigen en raketten tot op een afstand van zo’n 150 kilometer uit de lucht geschoten worden.

Kerncentrales

De tekorten dreigen zware gevolgen te hebben. Rusland zou in dat geval genadeloos kunnen toeslaan, klinkt het uit de mond van Ihnat. ,,Als we de strijd in de lucht verliezen, zullen de Russen elke stad met de grond gelijk maken. Net zoals ze in Syrië gedaan hebben. Onze kerncentrales worden dan ook kwetsbaar en het zal lastig worden om onze troepen in de frontlinie de nodige bescherming te bieden.”

Volledig scherm Een luchtafweersysteem van type S-300. © Shutterstock

Op dit moment maken Buk- en S-300-raketten 90 procent van het Oekraïense luchtafweergeschut uit. ,,Extra leveringen zijn een probleem omdat ze enkel door Rusland geproduceerd worden”, klinkt het. ,,Slowakije leverde nog wel bestaande voorraden uit, maar ook die raken stilaan op.”

Slowaakse straaljagers

In het begin van de oorlog had Rusland het overwicht in de lucht, maar nu staat het Oekraïense luchtafweersysteem al meer dan een jaar op punt. De troepen van Vladimir Poetin moesten daarom voor bombardementen op langere afstand overschakelen op kruis- en ballistische raketten. Een dure onderneming die in het verloop van de oorlog weinig zoden aan de dijk zet.

Slowakije leverde intussen ook dertien straaljagers aan Oekraïne. Eerder had Polen al acht MiG-29's afgestaan, minstens zes andere exemplaren zijn nog in aantocht. Het Oekraïense leger maakt al gebruik van dit type gevechtsvliegtuigen uit de Sovjettijd en kan ze dus in principe direct inzetten zonder extra trainingen.