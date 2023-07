Oekraïne neemt geschokt afscheid van de geliefde Victoria Amelina, die omkwam bij restaurantaanval

Victoria Amelina, de gevierde Oekraïense schrijfster, dichteres en televisiepersoonlijkheid, is dinsdag herdacht tijdens een indrukwekkende uitvaartdienst in de kloosterkerk van Kyiv.

Amelina (37) overleed afgelopen zaterdag in het ziekenhuis aan de verwondingen die ze opliep tijdens een Russische raketaanval op een pizzarestaurant in de oostelijke stad Kramatorsk. Bij deze aanval verloren dertien mensen, onder wie kinderen, het leven.

De dood van de 37-jarige beroemdheid heeft het land geschokt, vergelijkbaar met het verlies van andere prominente en geliefde Oekraïners, zoals kunstschaatser Dmytro Sharpar (25) en balletdansers Vadym Khlupianets (26) en Artyom Datsishin (43). De bekende Franse filosoof en mensenrechtenactivist Bernard-Henry Levy tweette over Victoria Amelina: 'Ze behoorde tot de beste schrijvers van Oekraïne en was tevens een moedige vrouw die haar persoonlijke werk opzij zette om oorlogsmisdaden in Oekraïne vast te leggen.”

Koos niet voor veiligheid

Amelina - die op haar veertiende met haar familie naar Canada was verhuisd - had gezien haar talent en status een veilig bestaan kunnen leiden, maar ze koos daar niet voor. Een tragische wending van het lot wilde dat ze juist over een paar weken naar Parijs zou vertrekken, waar haar een jaar lang een schrijversresidentie was aangeboden.

Ze zou daar ook herenigd worden met haar 10-jarige zoon, die vanwege het gevaarlijke werk van zijn moeder meestal elders bij familieleden was ondergebracht, aldus haar vriendin en journaliste Olga Tokaroek. ,,Ze had ons net verteld hoe ze uitkeek naar de tijd die ze met haar zoon kon doorbrengen in een veilig land. Tegelijkertijd was ze verdrietig dat ze Oekraïne moest verlaten en haar onderzoekswerk moest onderbreken.”

Sinds het uitbreken van de oorlog werkte Amelina samen met Truth Hounds, een onderzoeksgroep, om Russische oorlogsmisdaden vast te leggen. Vorig jaar ontdekte ze het oorlogsdagboek van haar collega-schrijver Volodymyr Vakoelenko, die werd ontvoerd en vermoord door Russische bezettingstroepen. Hij had zijn aantekeningen in zijn tuin begraven.

Victoria Amelina, een week voor haar dood.

Restaurant

Amelina werd vorige week dodelijk geraakt in restaurant RIA Pizza Lounge in Kramatorsk in de zwaar bevochten regio Donetsk, op slechts enkele kilometers van de frontlinie. Het terras van het restaurant was populair bij internationale journalisten, bloggers, hulpverleners en de lokale bevolking. Op het drukste moment van de dag werd het etablissement verwoest door een ballistische Iskander-raket. Volgens Rusland was de aanval gericht op het Oekraïense leger. Oekraïense functionarissen ontkennen dat er soldaten in de buurt waren en veroordelen de bewuste terreuraanval, zoals er de afgelopen tijd veel burgerdoelen worden geraakt. Beoogd doel: chaos zaaien onder Oekraïense burgers en het moreel van de natie breken.

Ook westerse functionarissen hebben de aanval op het restaurant in Kramatorsk bestempeld als oorlogsmisdaad. De bekendste Oekraïense schrijver Andrey Koerkov sprak de hoop uit dat een van Amelina’s collega’s een biografisch boek zal schrijven ‘over haar leven, haar humor en vriendelijkheid, haar ongelooflijke energie en eeuwige glimlach die schitterde zelfs in de moeilijkste tijden’.

