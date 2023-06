Oekraïne probeert door te breken op drie plaatsen: ‘Strijd zal zeer bloederig zijn’

Het lijkt er steeds meer op dat het langverwachte Oekraïense tegenoffensief van start is gegaan. De Oekraïense troepen proberen volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ door te breken in drie sectoren, waarvan de bekendste wellicht Bachmoet is.

Het Telegramkanaal van het Russisch ministerie van Defensie meldde zondagavond dat Oekraïne begonnen was met een grootscheeps offensief in het zuiden van de Donbas. Oekraïne bleef eerst stil, maar bevestigde maandag dat het op enkele plaatsen aan het front inderdaad met “offensieve acties” was gestart.

Het blijkt om drie plaatsen te gaan. Zo gaf een Oekraïens functionaris aan dat de Oekraïense troepen in de buurt van Bachmoet van een defensieve naar een offensieve operatie geëvolueerd waren. Ze zouden intussen 200 meter tot 2 kilometer opgerukt zijn op de flanken van de stad, die drie weken geleden pas veroverd werd door Rusland. Daarnaast voerde Oekraïne ook tegenaanvallen uit in het westen van de regio Donetsk en het westen van de regio Zaporizja. In die eerste sector leidde dat tot terreinwinst, in de tweede voorlopig niet.

De aanval in het westen van de regio Zaporizja vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens de Russen vielen de Oekraïense troepen met westers materieel aan ten zuidwesten van Orikhiv. Militaire bloggers noemden de as Mala Tokmachka-Polohy. Het doel zou de Russische linie tussen Robotyne en Verbove geweest zijn, op 15 kilometer ten zuidoosten van Orikhiv. Oekraïne zou door de eerste verdedigingslijn geraakt zijn, maar de Russen dreven de Oekraïners daarna terug naar hun uitgangspositie.

Beelden tonen hoe Rusland ondergelopen stad Cherson bestookt enkele uren na bezoek Zelensky

Volgens Russische bronnen zou dat te danken zijn aan hun systemen voor elektronische oorlogvoering, die de Oekraïense communicatie- en lokalisatiesystemen verstoorden. Ook de steun die de grondtroepen kregen vanuit de lucht en de vele landmijnen die de Russen legden, zouden een rol hebben gespeeld.

Het ‘Institute for the Study of War’ beklemtoont wel dat de ene mislukte aanval in Zaporizja niet betekent dat de Oekraïense troepen de capaciteit niet hebben om hun tegenoffensief tot een goed einde te brengen. “Oekraïne demonstreerde haar offensieve kwaliteiten in september vorig jaar al tijdens de bevrijding van de regio rond Charkiv”, analyseert het. “En toen hadden de troepen nog geen westerse wapens of opleidingen gehad.”

Kwaliteit

De denktank wijst er ook op dat de Russische troepen in Zaporizja bij de betere horen en dat de kwaliteit van de troepen op andere plaatsen aan het front lager ligt. Ze bevinden zich al maanden ter plaatse en kennen het terrein goed. Ze zijn dan ook niet representatief voor alle Russische troepen aan het front. Oekraïne zal daar in de toekomst rekening mee kunnen houden wanneer het aanvalsplekken uitkiest.

Volgens luitenant-kolonel en historicus aan de Belgische Koninklijke Militaire School Tom Simoens mogen we hoe dan ook niet verwachten dat er morgen al Oekraïense tanks in Marioepol zullen binnendenderen. “De eerste fase van het grote grondoffensief zal wat tijd in beslag nemen en zal zeer bloederig zijn”, vertelde hij vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Ik denk dat we daar geen doekjes om moeten om winden.”

Volledig scherm Luitenant-kolonel Tom Simoens.

Een doorbraak forceren wordt moeilijk. “Oekraïne moet door voorbereide posities waar Russen zitten te wachten. De Russen weten voorlopig ook waar zich de drie grote Oekraïense assen bevinden. Ze kunnen versterkingen sturen. Het wordt een beetje een slijtageslag, geen walk in the park”, gaat hij verder.

Het grote tegenoffensief zal dan ook trager gaan dan het offensief in Charkiv vorig jaar, waar de frontlijn in enkele dagen tijd met 100 kilometer opschoof. “Maar ik vermoed dat het toch eerder enkele dagen of weken zal duren, in plaats van enkele maanden. Oekraïne gaat er nu duidelijk vol voor. Het doel is om een substantiële terreinwinst te boeken van tientallen kilometers. Maar het is perfect mogelijk dat het nog een week duurt eer er wat duidelijkheid komt en er een belangrijke doorbraak geforceerd wordt.”