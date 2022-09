Oekraïne vindt massagraf van ruim 400 lichamen in heroverd Izium

In de onlangs door Oekraïne op Russische troepen heroverde stad Izium is een massagraf gevonden. President Volodimir Zelenski, die woensdag de oostelijke stad tussen Charkov en Loehansk nog bezocht, heeft dat gemeld.

,,We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft veroorzaakt”, zei hij, zonder details te geven over het aantal gevonden lichamen of de doodsoorzaak.

Een van de grootste graven in een bevrijde stad

Een politiechef van Izium heeft tegen Sky News gezegd dat het ging om 440 lichamen. Het gaat volgens hem om slachtoffers van geweerschoten, artillerievuur, mijnen en luchtaanvallen, maar ook zei hij dat van velen de doodsoorzaak nog niet bekend is. ,,Het is een van de grootste graven in een bevrijde stad.’’ Alle lichamen worden opgegraven en meegenomen voor verder onderzoek, bevestigt de politiechef aan Sky News.

,,Dit is een misdaad tegen de mensheid. Dit moet niet kunnen in een beschaafde wereld in 2022. Dit is afschuwelijk. Ik ben er van overtuigd dat het kwaad zeker bestraft zal worden.’’

Oekraïne heroverde de afgelopen weken een enorme strook grondgebied in het oosten op de Russen in de snelste opmars sinds het verslaan van de Russische aanval op Kiev, in maart. Het Russische leger ontvlucht steden in het oosten van Oekraïne. President Poetin lijkt de controle op het slagveld kwijt. Zeker dertig plaatsen in de regio Charkov zijn heroverd. Izium is de belangrijkste ‘trofee’ in de verbluffende Oekraïense opmars.