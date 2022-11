Oekraïne vreest dat Rusland Cherson vol mijnen heeft gelegd: ‘Ook in appartementen en riolering’

In de eerste uren nadat de Russische Defensieminister Sjojgoe bekendmaakte dat zijn militairen de stad en de westoever van de rivier Dnjepr verlaten, heeft Oekraïne al twaalf plaatsen heroverd. In twee richtingen hebben ze een gebied van zo'n 200 vierkante kilometer achter de voormalige frontlinie in handen gekregen. De belangrijkste plaats is Snihurivka, zo'n 55 kilometer ten noorden van Cherson.

Rusland denkt zeker enkele dagen nodig te hebben om de naar schatting 30.000 militairen over de Dnjepr te verhuizen, naar het bezette achterland. Het is de vraag wat de Oekraïense militairen aantreffen als ze doorstomen naar de stad. Als dat überhaupt zomaar kan, want president Zelenski gaat er niet van uit dat de rode loper wordt uitgerold. ,,De vijand geeft ons geen cadeautjes", zei hij in zijn videotoespraak. En ook de Britse premier Rishi Sunak, die vandaag met Zelenski belde, zegt niet gerust te zijn tot de Oekraïense vlag in de stad wappert.

Gedeporteerd

In elk geval vinden de bevrijders een erg lege stad. Voor de oorlog woonden er 300.000 mensen, maar daar zijn er niet veel van over. Rusland heeft afgelopen weken duizenden burgers ‘geëvacueerd’, onder het mom van bescherming tegen het aanstaande geweld van het Oekraïense leger. Maar de burgers konden niet kiezen waar ze heen gingen: ze zijn dieper het bezette gebied in gebracht, of naar Russisch grondgebied. Westerse landen spreken dan ook van ‘deportatie’. Ook waardevolle goederen en cultureel erfgoed is de afgelopen tijd uit de stad meegenomen.

Waar de Oekraïners sceptisch blijven, leggen steeds meer Russen zich neer bij de val van de enige provinciehoofdstad die ze in handen hadden. Populaire oorlogsbloggers erkennen dat er niets anders op zat. De bevoorradingsroutes lagen constant onder vuur en als de Oekraïners verder zouden opstomen zouden de duizenden Russische militairen als ratten in de val zitten achter de brede rivier.

Zwarte bladzijde

Wel doet het Russisch gezinde oorlogsvolgers pijn. ‘Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Russische leger', schrijft een militaire blogger. Oprichter Jevgeni Prigozjin van de Wagner-groep stelt dat de beslissing van de legerleider ‘niet makkelijk’ is, ‘maar hij heeft gehandeld als een man die niet bang is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.’

Ook de Tsjetsjeense hardliner Ramzan Kadirov legt zich bij de nederlaag neer, ondanks eerdere oproepen om hard in te grijpen in Oekraïne. ‘Na het afwegen van alle voor- en nadelen heeft generaal Surovikin de moeilijke, maar terechte beslissing genomen tussen nutteloos opofferen en het redden van waardevolle soldatenlevens.’

Op tv-zender Russia Today (RT) zijn teleurgestelde gezichten te zien. Hoofdredacteur en presentator Margarita Simonjan zag de nederlaag in Cherson al aankomen, maar ‘was nog altijd aan het bidden’ dat de stad niet zou vallen.

‘Voor altijd onderdeel van Rusland’

Nog geen anderhalve maand geleden werd Cherson samen met drie andere Oekraïense regio's geannexeerd. De regio zou ‘voor altijd’ onderdeel zijn van Rusland, was de boodschap die in Moskou groots werd gevierd. Ook in Cherson-stad werd dat gevoel uitgedragen, onder meer met een postercampagne.

Of de liefde van de Russen voor Cherson net zo warm blijft als alle troepen zijn vertrokken, is de vraag. Oekraïne is bang dat naast de boobytraps ook een bommenregen op de stad zal landen, afgevuurd van het nog altijd bezette gebied aan de overkant van de Dnjepr. Andersom zal ook Oekraïne niet schuwen om de vertrekkende Russische troepen zo veel mogelijk te beschadigen, bijvoorbeeld tijdens hun overtocht over de rivier.

Russische (militaire) leiders hebben in elk geval iets goed te maken om dit gezichtsverlies zo snel mogelijk te vergeten. Want ondanks de eensgezindheid onder oorlogsbloggers, komt ook de vraag om verantwoordelijkheid. ‘Het is nodig om conclusies te trekken en te werken aan deze fouten', schrijft Prigozjin. ‘En daarna moeten we uitzoeken wie het bij het juiste eind had, wie de schuld krijgt en wat de kern van dit probleem is.’

