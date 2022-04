Oekraïne: zeker 39 doden door Russische raketaanval op station vol wachtende vluchtelingen

Wat de Russen op tv te zien krijgen: ‘De Oekraïners hebben een bloeddor­sti­ge sekte opgericht’

,,We voeren een heilige oorlog. De Oekraïners hebben een bloeddorstige, totalitaire, satanistische sekte opgericht. Vergeleken met Hitler is dat klein bier.” Dat is wat de Russen op de belangrijke televisiezenders te zien krijgen. Hoe propaganda een loopje met de waarheid neemt.

7 april