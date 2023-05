Oekraïners tonen genade en droppen vredesboodschap in plaats van bom op Rus die smeekt voor zijn leven

Met videoAan het Oekraïense front is af en toe nog ruimte voor menselijkheid. In de Oost-Oekraïense stad Bachmoet heeft een drone zo’n zeldzaam voorval vastgelegd.

Op de beelden is te zien hoe een Russische soldaat Oekraïense militairen met gebaren smeekt om hem niet te bombarderen. De Oekraïners tonen hun goed hart en droppen geen bom, maar wel een vredesboodschap op de Rus.

Yurii Fedorenko, een commandant in de 92e Gemechaniseerde Brigade van het Oekraïense leger, deelde de opvallende beelden op het berichtenkanaal Telegram. ‘Bachmoet: een liefdadigheidsdaad van de Oekraïense strijdkrachten op 9 mei’, schreef hij bij de video. ‘Ons team spotte een Russische soldaat, die smeekte om hem niet te bombarderen.’

De Oekraïense soldaten toonden genade en lieten een briefje vallen waarop instructies stonden die de Rus moest volgen om zich over te geven. Terwijl andere Russische militairen het vuur hadden geopend, stemde de anonieme soldaat in met de voorwaarden. Met behulp van de drone werd hij door de loopgraven heen naar het Oekraïense kamp begeleid. Daar werd hij vervolgens gearresteerd. De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov heeft bevestigd dat de soldaat in hechtenis zit.

Stappenplan voor deserteurs

Het vredesoffer speelde zich af terwijl het Oekraïense leger winst aan het boeken was in het zuidwestelijke deel van Bachmoet. In de oostelijke stad wordt al maanden fel gevochten, maar het Oekraïense tegenoffensief lijkt er nu stilaan op gang te komen.

Kiev lanceerde eerder al een stappenplan voor Russische soldaten die zich willen overgeven. Zo is er onder meer een hotline die de Russen kunnen contacteren in het geval ze niet meer willen vechten. Het Oekraïense leger belooft Russen die de wapens neerleggen bovendien dat ze “in veiligheid zullen worden gebracht”. Maar of dat ook altijd het geval is, is nog maar de vraag.

Het is niet de eerste keer dat de Oekraïners drones inzetten om Russische deserteurs naar hun kant “te lokken”. Het eerste geval werd afgelopen november gemeld. Rond die periode publiceerde de Oekraïense generale staf zelfs een video waarin werd uitgelegd hoe Russische soldaten zich aan en drone-bestuurder kunnen overgeven.

Volledig scherm In plaats van de Russische soldaat te bombarderen, dropten de Oekraïners een vredesboodschap op hem. © Twitter