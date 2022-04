Oklahoma verbiedt abortus bijna volledig in nieuwe wet

De anti-abortuswet van Oklahoma gaat deze zomer in, tenzij de rechter daar een stokje voor steekt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich momenteel over de grondwettelijkheid van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi. Voorstanders van abortus vrezen dat de conservatieve meerderheid in het hof de zaak aangrijpt om de historische Roe versus Wade-uitspraak uit 1973, die abortus in het hele land legaliseerde, te ondermijnen of zelfs in te trekken.