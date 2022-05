Oksana verloor beide benen door Russische mijn, nu deelde ze toch een huwelijksdans met haar man

De Oekraïense verpleegster Oksana Balandina verloor ruim een maand geleden haar beide benen nadat ze op een Russische landmijn trapte. Nu is ze in het ziekenhuis ondanks al het fysieke leed toch in het huwelijksbootje getreden. De dans die ze met haar partner uitvoerde, zorgde voor het nodige kippenvel.

Het noodlot sloeg op 27 maart toe voor Oksana, tijdens een wandeling op bekend terrein in haar thuisstad Lysytsjansk. Net wanneer ze zich omdraaide om haar vriend Viktor Vasyiliv te waarschuwen voor een mogelijk gevaar, trapte ze op de mijn. ,,Hij keek naar me toen de mijn explodeerde”, vertelt Oksana aan persbureau Reuters. ,,Ik viel plat op mijn gezicht op de grond, en er was een extreem geluid in mijn hoofd. Toen draaide ik om en scheurde ik mijn kleding van me af. Ik dacht dat het dan makkelijker was om te ademen, want ik kreeg geen lucht.”

Viktor herinnert zich het moment nog als de dag van gisteren: ,,Toen het gebeurde, werd ik overgenomen door verdriet. Ik wist niet wat ik moest doen. ik zag haar niet bewegen. Als het niet Oksana was maar iemand anders weet ik niet wat er zou zijn gebeurd. Ze is zo sterk, ze viel niet flauw. Oksana vertelde me wat ik moest doen.”

Dankbaar

Door de explosie verloor ze niet alleen beide benen, maar ook vier vingers. De verpleegster kroop dankzij vier operaties door het oog van de naald, maar voor een tijdje wist ze niet of ze zo nog verder wilde: ,,Ik wilde niet meer leven, niet zo'n leven leven. Ik heb twee kinderen, en ik wilde niet dat ze me zo zagen. Ik wilde geen last worden voor mijn familie”, aldus Oksana.

Door de steun van Viktor trok ze zich erdoorheen. ,,Ik heb het geaccepteerd. Het is niet het einde van mijn leven. Als God me heeft laten leven, is dat wat had moeten gebeuren.” Viktor is dankbaar voor iedere dag die hij nog kan delen met Oksana: ,,Ik was bang haar kwijt te raken. Ik wilde huilen, maar het lukte gewoon niet. Ik was in shock. Ik kon niet begrijpen wat er gebeurd was. Het was ontzettend eng om de persoon te kunnen verliezen waar ik van hou.”

Om haar wonden verder te laten helen, verhuisden ze naar een ziekenhuis in Dnipro. Een week geleden werd het koppel voor nog betere verzorging met de trein naar Lviv gebracht. De kinderen van Viktor en Oksana verblijven momenteel bij de ouders van Oksana in centraal Oekraïne.

Volledig scherm Oksana met haar man Viktor. © RV

Emotionele bruiloft

De 23-jaar oude Oksana en Viktor waren al zes jaar samen, maar ze hadden nog niet de tijd gevonden om te trouwen. Nu besloten ze meteen hun kans te grijpen. De tortelduifjes zorgden voor trouwringen en een witte jurk, vrijwilligers regelden intussen de huwelijkstaart.

De plechtigheid vond uiteindelijk plaats in de kamer van het ziekenhuis. Ook de huwelijksdans werd niet overgeslagen, wat veel emoties opwekte bij de aanwezigen. Viktor sloeg zijn kersverse bruid stevig in de armen, en Oksana sloeg een arm om de nek van haar man, haar linkerhand in verband op zijn borst. Samen zwierden ze door de kamer, om de ziekenhuisbedden heen. Voor even hadden ze een normale bruiloft.

Het koppel zal nu naar Duitsland reizen. Oksana hoopt er in alle rust aan haar herstel te werken. Met prothesen wil ze weer zo snel mogelijk leren lopen.