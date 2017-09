Oktoberfest: eerst regen dan stromen bier

Tieners opgepakt voor fatale schoolbrand Maleisië

18:26 De politie in Maleisië heeft zeven jongeren aangehouden in verband met de dodelijke schoolbrand van eergisteren in de hoofdstad Kuala Lumpur. Bij de brand in de islamitische school kwamen 23 mensen om, de meesten waren tieners. Volgens de politie stichtten de verdachten de brand omdat ze werden gepest door leerlingen van de school.