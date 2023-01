Oliebaas gekozen tot voorzitter volgende klimaattop: ‘Dat moet een grap zijn’

Er is groeiende kritiek over de volgende internationale klimaatconferentie COP28. Niet zozeer vanwege de locatie, Dubai, maar vanwege de man die is aangewezen om de conferentie te gaan leiden. Sultan Ahmed Al-Jaber is bestuursvoorzitter van de oliegigant Adnoc.

Donderdag maakten de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bekend dat deze Al-Jaber de voorzittershamer zal hanteren. Een regelrechte provocatie, volgens klimaatbeschermers en milieuorganisaties. Juist deze sultan is al jarenlang de klimaatgezant van de Emiraten. Dat terwijl hij uitgesproken ambities over productieverhoging heeft. De VAE zijn de zevende grootste olieproducent ter wereld, die in 2021 bijna 200 miljoen ton koolstofmonoxide in de atmosfeer hebben uitgestoten.

Quote Klimaatcon­fe­ren­ties zijn altijd al een circus maar nu wordt het echt komisch Bill McGuire, emeritus hoogleraar Klimaatverandering, University College Londen

Al-Jaber belanghebbend

Het internationale Climate Action Network (CAN) vindt dat Al-Jaber zijn functie bij het staatsoliebedrijf moet neerleggen. ,,Hij kan geen proces voorzitten dat is bedoeld om de klimaatcrisis aan te pakken met zo’n belangenconflict,” vindt directeur Tasneem Essop. Ze wijst erop dat de olie-industrie zelf verantwoordelijk is voor een deel van de huidige klimaatproblemen.

,,Zijn aanstelling moet een grap zijn”, reageert Bill McGuire, emeritus hoogleraar Klimaatverandering aan University College Londen en voegt er cynisch aan toe. ,,Klimaatconferenties zijn altijd al een circus maar nu wordt het echt komisch.” De gezaghebbende Indiase klimaatexpert Harjeet Singh hekelt een ‘schandalige belangenverstrengeling’. Lobbyisten voor fossiele brandstoffen hebben volgens hem menig uitkomst van klimaattoppen verzwakt ,maar dit is van een ander niveau, gevaarlijk en ongekend.’

Gevaarlijk precedent

Directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland liet eerder weten dat het zijn organisatie zeer verontrust dat een CEO van een oliemaatschappij is benoemd om de wereldwijde klimaatonderhandelingen te leiden. Volgens Palmen schept dit ‘een gevaarlijk precedent’ en staat de geloofwaardigheid van het gastland, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), op het spel.

Zwartkijken

Volgens de woordvoerders van de Verenigde Arabische Emiraten is dat alles zwartkijken. De klimaattop zal worden benaderd met ,,een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het hoogst mogelijke ambitieniveau.”

Media in Abu Dhabi reageren verontwaardigd op de internationale kritiek van milieubeschermers en publiceren lijsten van wat de oliestaat al heeft gedaan ten behoeve van het klimaat. ,,De VAE heeft tientallen miljarden dollars geïnvesteerd in hernieuwbare energie en initiatieven om de uitstoot van olie- en gaswinning te beperken. Ze waren het eerste land in de regio dat de Overeenkomst van Parijs ratificeerde en de eerste die zich ertoe verbonden om tegen 2050 netto nul-emissie te bereiken. Tegenwoordig zijn de Emiraten ook de thuisbasis van enkele van de grootste zonneparken ter wereld.”

Al-Jaber is overigens niet alleen betrokken bij het oppompen van olie, maar ook de grondlegger van het hernieuwbare-energiebedrijf Masdat. Daar heeft ADNOC een belang in van 24 procent.