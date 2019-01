Oliebedrijf Mexico wist van lek in pijpleiding

Volgens de minister van Veiligheid, Alfonso Durazo, had het Mexicaanse leger het lek in de leiding zo’n vier uur voordat Pemex de leiding afsloot ontdekt. Het incident gebeurde in het dorpje Tlahuelilpan.

Volgens omwonenden was de pijpleiding net een spijkerbroek die al vele malen was opgelapt. Dieven tapten er regelmatig vaten met brandstof. ,,Het was een zeer populair tappunt’’, aldus de 22-jarige Enrique Cerron, die in de buurt van het olieveld woont. ,,Je kon er om 11 of 12 uur ‘s ochtends langs komen, en dan zag je al mensen hun vaten hier vullen.’’