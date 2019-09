Olietanker Stena Impero weg uit Iraanse haven

Jonge vrouw overleden na roken e-sigaret

26 september In de Amerikaanse staat Mississippi is een patiënt overleden aan een longaandoening die in verband wordt gebracht met het gebruik van de elektronische sigaret. Het is volgens Amerikaanse media de twaalfde persoon in de Verenigde Staten die aan een longaandoening bezwijkt die verband lijkt te houden met het apparaatje. De meldingen in de VS hebben wereldwijd aangezet tot maatregelen tegen ‘vaping’.