Oliver Daemen (18) was tien minuten in de ruimte: ‘We hadden alleen maar plezier’

‘Hallo, astronaut Oliver? Statuscheck - alles oké daarboven?’ Oliver Daemen is kennelijk nogal afgeleid, als hij gewichtloos door een ruimtecapsule tuimelt - één van de broers Bezos moet hem wijzen op de vluchtleider die via zijn oortje contact zoekt. ,,O, sorry!” klinkt de stem van Brabander Oliver vanuit de ruimte. Alles was oké - zodra de capsule is geland in de woestijn van West-Texas horen we Oliver roepen dat het ‘gewéldig, gewéldig’ was. Het was ‘de beste dag ooit’, volgens Jeff Bezos, de schatrijke oprichter van retailgigant Amazon die behalve Daemen ook zijn broer Mark en de 82-jarige piloot Wally Funk meenam.